Ученый рассказал о магнитных бурях в следующем году

"Мы вблизи минимальной фазы цикла солнечной активности. То, что произошло в сентябре, это не правило, а исключение. Отдельные геомагнитные возмущения возможны, не очень амплитудные, которые происходят из-за корональных дыр", — отметил собеседник агентства.

По его информации, 12 и 13 октября ожидаются слабые геомагнитные возмущения, связанные с прохождением через центральный меридиан Солнца корональной дыры.

В сентябре этого зафиксировали одну из самых сильных за историю наблюдений магнитных бурь. Она произошла из-за четырех мощнейших вспышек на Солнце самого высокого класса X.

"Если говорить о более слабых вспышках класса М, то их число приблизительно пропорционально 11-летнему циклу активности Солнца. Чем выше уровень активности, тем больше таких вспышек. А вот вспышки класса X происходят вне зависимости от фазы цикла. Но то, что четыре подряд и класса X, весьма удивительно! Но, кстати, из этих вспышек только одна была особенно геоэффективной. Пятна открыты 400 лет назад, а систематические наблюдения начались около 150 лет назад. Нужны длительные систематические наблюдения. Мы знаем о Солнце гораздо больше, чем о других звездах. Но нам не хватает временного охвата, потому что многое на Солнце развивается в динамике. Замечу также, что за последние лет 30-40 мы узнали о Солнце больше, чем за все предыдущее время его изучения", — сообщил Юрий Наговицын, пишет bfm.ru.