Учитель из Барнаула снялась в передаче про Яну Рудковскую на Первом канале

Рудковская училась в Барнауле в школе №55. Сюрпризом для нее стало появление в студии ее классной руководительницы Софии Федоровны. Она до сих пор преподает физкультуру в родной школе Яны.

Учительница рассказала в эфире Первого канала, как будущая звезда играла в баскетбол за школу. Яне выдали китайскую футболку с нарисованным самостоятельно номером, а девушка ушила ее в талии и сделала побольше вырез. "Зрителей на игре сразу прибавилось", — пошутила учитель.

Яна также вспомнила историю из школьной жизни, как учитель физики поставила ей четверку за экзамен, которая оказалась единственной в ее аттестате. Историю можно услышать на 50-й минуте. Из-за этого Яна получила серебряную медаль вместо золотой.

Классный руководитель также подтвердила, что Рудковская родилась в 1975 году вопреки всем слухам о том, что она якобы на семь лет старше.