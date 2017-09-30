Учительницы, чьи уроки совсем не хочется прогуливать

Профессия учителя не должна мешать женщине выглядеть сногсшибательно. Есть немало учительниц, которые доказывают это своим внешним видом изо дня в день.

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