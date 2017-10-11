В Петербурге будут судить учительницу, написавшую на лбу второклассника "дурак"

Из школы № 684 Московского района Петербурга по инициативе работодателя уволена учительница, написавшая на лбу второклассника слово "дурак".
Как сообщили "Росбалту" в городской прокуратуре, учительница нарушила права ребенка, гарантируемые ему Конституцией и законом "Об образовании", а также требования должностной инструкции. Она "оскорбила и унизила честь и достоинство ребенка в неприличной форме".
В отношении педагога возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Оскорбление". Учительницу будут судить.
Директору школы внесли представление с требованием принять меры к недопущению подобных нарушений закона.
Педагог написала на лбу ребенка слово "дурак" шариковой ручкой. Мать второклассника узнала о случившемся и пошла разбираться в школу. Педагог в ответ на вопрос, чем так ее обидел школьник, заявила, что у нее было "просто такое состояние". Стаж преподавания больше 17 лет, и раньше к ней не было нареканий.
Мать направила жалобы в прокуратуру, комитет по образованию и Минобрнауки.
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