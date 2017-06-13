20 удивляющих нарядов Ольги Бузовой

9 июня Ольга Бузова опять шокировала публику своим нарядом. Начинающая певица появилась на XV церемонии награждения Муз-ТВ с белыми волосами, в полупрозрачном платье (см. первое фото), да еще ее и принесли на гигантской ракушке. Предлагаем вашему вниманию 20 удивляющих образов Ольги, которые она опубликовала у себя на страничке в Instagram.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.
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