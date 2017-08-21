Удобный сервис для отслеживания курсов валют.

Что такое онлайн калькулятор валют?
Это простая программа для быстрого поиска валютных курсов и мгновенного пересчета из одной денежной единицы в другую. То есть on-line калькулятор одновременно является и on-line конвертером валют.
Пользователю не нужна подготовка для работы с этой программой. Понимания принципов ее работы тоже не требуется, но мы их все-таки слегка коснемся, чтобы выяснить преимущества (или недостатки) системы.
Начнем "от противного".
Какие есть альтернативы онлайн конвертеру валют?
Например, вы изучаете курс валют Втб 24 и хотите узнаь, сколько это будет в рублях или другой валюте. Из всем известных вариантов – только карандаш, бумага и кнопочный калькулятор ради ускорения расчетов.
Как происходит расчет "традиционным" способом?
- Выбирается курс одной валюты.
- Умножается на требуемую сумму.
- Результат записывается.
Потом выбирается другой курс и операция повторяется столько раз, сколько найдется "интересных" курсов.
Если в расчете участвуют три и более денежные единицы: российский рубль, доллар, евро, юань, тенге и др. – то количество пересчетов увеличивается в геометрической прогрессии.
Онлайн конвертер делает то же самое, но гораздо быстрее и одновременно по нескольким банкам. Что вручную рассчитывается несколько минут, здесь происходит за доли секунды (при достаточной скорости интернета, конечно).
Как работает онлайн калькулятор?
Компьютерная система постоянно, в текущем режиме, получает информацию об изменении курсов валют во всех банковских учреждениях по всем городам России. Если быть совсем точным, то по тем вариантам, что включены в систему, но этот список заметно шире, чем требуется для расчета по конкретным валютам.
Из всего это следует три безусловных преимущества конвертеров валют онлайн:
- Скорость расчета.
- Широкий диапазон данных.
- Наглядность результатов.
Отличаются ли онлайн калькуляторы между собой?
Да отличаются. Для обычного пользователя важнее всего два параметра:
- Скорость.
- Точность.
В скорости онлайн конвертер значительно превосходит не только "ручной расчет", но и режим человеческого восприятия.
Но даже самая "продвинутая" технология не даст верных результатов опираясь на устаревшие данные. Потому точность калькулятора валют зависит от настроек сайта, а именно – частоты обновления информации.
Страница, которую вы видите перед собой, всеми перечисленными достоинствами обладает.
Информация обновляется в on-line режиме.
Есть данные по всем валютам которые продают/покупают банки РФ.
Для удобства и скорости отображаются только запрошенные данные и "ориентиры": курс Центрального банка, наиболее популярные валюты, лучшие курсы, курсы валют Альфа банка и других основных банков.
Управление этим конвертером валют в особых пояснениях не нуждается. Достаточно провести указателем мышки по названиям, чтобы увидеть в выпадающих списках возможные операции. В окошке поиска возможен ручной ввод данных, система автоматически подстраивается под нужды пользователя.