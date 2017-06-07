УФАС может оштрафовать банк за рассылку смс барнаульцу без его согласия

Житель Барнаула пояснил, что ему пришло смс следующего содержания: "Владимир Романович! Рефинансирование кредитов других банков. Вы снижаете ставку, экономите на платеже, можете объединить несколько кредитов в один. Вам предварительно одобрена сумма 220000 руб. ПАО КБ "УБРиР <…>".

Установлено, что заявитель клиентом указанного банка не являлся и письменного согласия на распространение рекламной информации не давал. Из этого УФАС сделало вывод, что у банка отсутствуют сведения о платежеспособности заявителя, а значит информация в сообщении соответствует понятию "реклама", так как направлена на привлечение внимания к услугам банка.

Согласно ст. 18 Федерального закона "О рекламе" распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Комиссия УФАС признала рекламу банка ненадлежащей, так как нарушено данное требование закона. Организации выдали предписание о прекращении нарушения законодательства. Банк обязан немедленно прекратить распространение сообщений в адрес обратившегося барнаульца.

Материалы дела передали уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении. Банку грозит штраф.