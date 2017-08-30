УФСИН опровергло слухи о смерти барнаульского "гонщика на BMW X5"

Вечером 29 августа в популярном паблике в Инстаграме "Афиша Барнаула" появилась неподтвержденная информация о смерти Алексея Бикташева, водителя BMW X5, устроившего аварию с двумя погибшими в конце апреля на проспекте Ленина.
В УФСИН по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что это сообщение является ложью — виновник ДТП жив. Сейчас запись в паблике удалена.
За все время с начала рассмотрения дела состоялось всего два заседания. Пять заседаний отложили, причем три из них из-за болезни подсудимого. Его адвокаты намерены ходатайствовать о его освобождении в связи с тяжелым заболеванием. О проблемах со здоровьем заявил сам подсудимый. "Сначала в комиссии решили, что меня нужно лечить, но позже мне сказали, что уже не смогут мне помочь, и меня выписали с ухудшением состояния", — заявил Алексей Бикташев.
Следующее заседание по делу назначено на 29 сентября 2017 года.
Ранее "гонщик" ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Сторона потерпевших была против, так как за все время он "даже не попытался попросить извинения или как-то загладить нанесенный вред". Суд отказал виновнику аварии.
Напомним, ДТП произошло в 7 утра 29 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Водитель BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм. Сам виновник не получил значительных повреждений и самостоятельно выбрался из покореженного авто.
Как ранее сообщал altapress.ru, уровень алкоголя в крови водителя BMW X5 составил 0,879 мг/л. Это в 2,5 раза выше допустимой нормы, которая составляет 0,35 мг/л. Известно, что мужчина в период с 2014 по 2017 годы 34 раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Против гонщика возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. В начале мая его арестовали отправили в СИЗО.
Справка
За нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух и более лиц, виновнику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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