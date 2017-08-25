Угнал за 60 секунд: алтайские полицейские поймали резвого автовора

В Ключах полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне у односельчанина автомобиля ВАЗ-21099.
Как рассказал владелец машины, он всего на несколько минут оставил около дома свой ВАЗ с открытыми дверями и ключом в замке зажигания. Этого вполне хватило подозреваемому на угон автомобиля, передает пресс-служба краевого управления МВД.
Потерпевший обратился за помощью в полицию. В дежурной части составили и передали всем наружным нарядам ориентировку на угнанную машину. Вскоре ВАЗ обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы полиции около одной из ключевских усадеб. Там же был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый местный житель . Стражам правопорядка мужчина пояснил, что машину угнал для того, чтобы просто доехать до знакомых.
Автомобиль в технически исправном состоянии полицейские изъяли и вернули законному владельцу.
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