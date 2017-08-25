Угнал за 60 секунд: алтайские полицейские поймали резвого автовора

В Ключах угнали ВАЗ-21099. Фото: 22.мвд.рф. В Ключах угнали ВАЗ-21099. Фото: 22.мвд.рф. В Ключах угнали ВАЗ-21099. Фото: 22.мвд.рф.

Как рассказал владелец машины, он всего на несколько минут оставил около дома свой ВАЗ с открытыми дверями и ключом в замке зажигания. Этого вполне хватило подозреваемому на угон автомобиля, передает пресс-служба краевого управления МВД.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В дежурной части составили и передали всем наружным нарядам ориентировку на угнанную машину. Вскоре ВАЗ обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы полиции около одной из ключевских усадеб. Там же был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый местный житель . Стражам правопорядка мужчина пояснил, что машину угнал для того, чтобы просто доехать до знакомых.

Автомобиль в технически исправном состоянии полицейские изъяли и вернули законному владельцу.