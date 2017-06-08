Угроза из космоса: к Земле летят 200-метровые астероиды

Речь идет о возможном столкновении с крупными астероидами.

По данным исследователей из Чехии, в метеоритном потоке Тауриды обнаружены астероиды диаметром 200-300 метров. Всего в потоке 114 больших камня, но реальную угрозу из них представляют два, сообщает "РЕН ТВ".

Ученые установили, что Земля уже встречалась с этой новой ветвью метеорного потока, такое происходит раз в несколько лет. Поэтому риск столкновения с астероидами, движущимися в потоке, продолжает расти, пишет ura.ru.