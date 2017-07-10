Барнаулец угрожал убить соперника, с которым не поделил девушку

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Анна Щиренко, в ходе распития спиртных напитков между двумя барнаульцами произошел конфликт из-за девушки. Во время ссоры один из мужчин схватил нож с кухонного стола и замахнулся на потерпевшего, угрожая убить его.

Дело дошло до суда, однако с учетом того, что подсудимый впервые привлекался к уголовной ответственности, извинился перед потерпевшим и раскаялся, а последний принял извинения, дело прекратили в связи с примирением сторон.

В случае, если мужчина вновь совершит преступление, он может получить реальный срок.