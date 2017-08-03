Уход Малахова с Первого канала может быть связан с политикой

СМИ сообщает, что проблемы у Малахова начались в мае, когда на Первый канал вернулась продюсер Наталья Никонова. Ранее она возглавляла студию спецпроектов телеканала и уже руководила, помимо прочего, производством шоу "Пусть говорят". В последние годы Никонова работала продюсером "Прямого эфира" на "России 1".

С возвращением Никоновой в программе начали появляться политические темы. По словам собеседника BBC в телевизионной отрасли, именно это могло стать причиной конфликта Малахова с продюсером. "Никонова вернулась на Первый, чтобы перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами", — сказал он.

Несколько выпусков "Пусть говорят", вышедших в эфир с мая, действительно были посвящены политике: фильму Оливера Стоуна о Владимире Путине, убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, пишет znak.com.

Также недовольство Малахова вызвали и другие изменения, появившиеся в программе после смены продюсера. Никонова привела с собой часть команды, а программу "Пусть говорят" начали снимать в новой студии.

Андрей Малахов работал на телеканале ОРТ (Первом канале) с 1996 года. Он начинал специальным корреспондентом и ведущим программы "Доброе утро". В 2001 году начал вести свое шоу "Большая стирка", впоследствии — "Пусть говорят". Также ведет программу "Сегодня вечером".

СМИ также сообщают, что Малахов уходит на ВГТРК. Одной из причин этого эксперты называют более высокие рейтинги "второй кнопки", которая за счет нескольких телешоу легко обходит детище Константина Эрнста. Представители ВГТРК заявили, что переход Малахова "физически не может случиться", поскольку руководство на данный момент находится в отпуске.

Сам Малахов никак не комментирует сообщения о своем увольнении.