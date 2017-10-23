США назвали ожидаемую дату падения советского спутника

Эксперты считают, что спутник разрушится при вхождении в плотные слои атмосферы, однако отдельные его несгоревшие фрагменты могут достигнуть поверхности Земли.

Спутник "Молния-1-44" (серия Молния-1+") был запущен с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя "Молния" 31 июля 1979 года. Изначально система спутниковой связи на базе "Молния-1+" использовалась для обеспечения телефонно-телеграфного сообщения на территории СССР, а также для передачи программ Центрального телевидения на 20 специально созданных земных станций с антеннами диаметром 12 метров, пишут РИА Новости.

Также американские специалисты прогнозируют падение фрагментов еще одного советского спутника радиоэлектронной разведки "Космос-1461", который не сгорел в атмосфере Земли.