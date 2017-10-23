США назвали ожидаемую дату падения советского спутника

Американская Система контроля космического пространства прогнозирует, что отработавший советский спутник связи "Молния-1-44" сойдет с орбиты ориентировочно вечером 23 октября. По прогнозам, это произойдет над Тихим океаном в нескольких сотнях километров к югу от Алеутских островов, сообщает "Интерфакс".
Эксперты считают, что спутник разрушится при вхождении в плотные слои атмосферы, однако отдельные его несгоревшие фрагменты могут достигнуть поверхности Земли.
Спутник "Молния-1-44" (серия Молния-1+") был запущен с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя "Молния" 31 июля 1979 года. Изначально система спутниковой связи на базе "Молния-1+" использовалась для обеспечения телефонно-телеграфного сообщения на территории СССР, а также для передачи программ Центрального телевидения на 20 специально созданных земных станций с антеннами диаметром 12 метров, пишут РИА Новости.
Также американские специалисты прогнозируют падение фрагментов еще одного советского спутника радиоэлектронной разведки "Космос-1461", который не сгорел в атмосфере Земли.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.