Украина назвала условие возобновления покупки газа у России

Украина может вернуться к закупкам газа у "Газпрома" при переводе Европой закупки российского газа на границу с РФ. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион в интервью "Экономической правде".
"Если бы мы перенесли точку учета по транзиту на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать. В нынешнем формате это очень рискованно и безответственно",— рассказал Кистион.
По его словам, необходимо понимать, "что бесплатный сыр бывает только в мышеловке". "Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы",— выразил мнение украинский вице-премьер.
"Нафтогаз" прекратил прямые закупки газа у "Газпрома" почти два года назад. Но российский газ продолжает идти транзитом через Украину, и в августе объем транзита побил многолетний рекорд для летних месяцев из-за высокого спроса на газ в Европе и ремонта на газопроводе Ямал—Европа. "Газпром" наращивает использование украинского маршрута, и по итогам года транзит может приблизиться к 100 млрд куб. м, максимуму с 2011 года, пишет "Коммерсантъ".
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