Украина не пускает к себе немецкого политика, посетившего Крым

На полуострове политик побывал в марте 2017 года. Тогда Крым посетила делегация, в состав которой входили представители Европарламента, а также политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки. СБУ ввела санкции против некоторых из них.

Справка

Вилли Виммер - экс-депутат бундестага, бывший вице-президент парламентской ассамблеи ОБСЕ и бывший статс-секретарь министерства обороны ФРГ. Ныне - представитель партии "Христианско-демократический союз".