Украина не пускает к себе немецкого политика, посетившего Крым

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Сегодня, 09:49.
Политика

Служба безопасности Украины (СБУ) на пять лет запретила немецкому политику Вилли Виммеру въезд на территорию страны. Причина: он был в составе делегации, посетившей Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Крым-2016.
Крым-2016. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru

На полуострове политик побывал в марте 2017 года. Тогда Крым посетила делегация, в состав которой входили представители Европарламента, а также политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки. СБУ ввела санкции против некоторых из них.

Справка

Вилли Виммер - экс-депутат бундестага, бывший вице-президент парламентской ассамблеи ОБСЕ и бывший статс-секретарь министерства обороны ФРГ. Ныне - представитель партии "Христианско-демократический союз".

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