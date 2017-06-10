Украина не пускает к себе немецкого политика, посетившего Крым

Служба безопасности Украины (СБУ) на пять лет запретила немецкому политику Вилли Виммеру въезд на территорию страны. Причина: он был в составе делегации, посетившей Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "112 Украина".
На полуострове политик побывал в марте 2017 года. Тогда Крым посетила делегация, в состав которой входили представители Европарламента, а также политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки. СБУ ввела санкции против некоторых из них.
Справка
Вилли Виммер - экс-депутат бундестага, бывший вице-президент парламентской ассамблеи ОБСЕ и бывший статс-секретарь министерства обороны ФРГ. Ныне - представитель партии "Христианско-демократический союз".
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