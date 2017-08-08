Украина недовольна планами Польши по поводу нового национального паспорта

МИД Украины вручило польскому послу ноту протеста из-за планов официальной Варшавы разместить на страницах нового национального паспорта изображение часовни-ротонды, расположенной в украинском Львове. Об этом говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Часовня-ротонда расположена на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище. Официальный Киев рассматривает планы польских властей как "недружественный шаг", который негативно влияет на развитие двустороннего партнерства между двумя государствами.
"Украина выступает против политизации отдельных исторических фактов, которые вредили бы развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Польшей", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Протест Варшаве выразил и литовский МИД. В ведомстве возмутились намерением использовать образ достопримечательности Вильнюса — Святых ворот (Острая Брама или Ворота Зари) — на польских паспортах. На воротах расположена чудотворная икона Божьей Матери — одна из главных национальных польских святынь, пишет "Лента.ру".
Паспорта с новым дизайном Польша намерена выпустить в 2018 году.
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