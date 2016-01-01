Украина планирует ввести визы для россиян

При этом Климкин отметил, что нужно провести детальный анализ возможных ответных мер со стороны Москвы. По его словам в России проживают несколько миллионов граждан Украины, в отношении которых "возможны провокации". Министр добавил, что позднее они представят предложения о том, как и в какие сроки нужно ввезти визовый режим.

Инициатором новшества стал председатель Верховной рады Андрей Парубий. Ещё в начале февраля группа депутатов внесла постановление об отмене безвизового режима с Россией. Напомним, что возможность визового режима рассматривают и в МИДе России.