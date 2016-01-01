Украина планирует ввести визы для россиян

Вопрос введения визового режима с Россией всерьез рассматривают в МИДе Украины. Об этом сообщил министр Павел Климкин в эфире телеканал "1+1", сообщают РИА "Новости".
При этом Климкин отметил, что нужно провести детальный анализ возможных ответных мер со стороны Москвы. По его словам в России проживают несколько миллионов граждан Украины, в отношении которых "возможны провокации". Министр добавил, что позднее они представят предложения о том, как и в какие сроки нужно ввезти визовый режим.
Инициатором новшества стал председатель Верховной рады Андрей Парубий. Ещё в начале февраля группа депутатов внесла постановление об отмене безвизового режима с Россией. Напомним, что возможность визового режима рассматривают и в МИДе России.
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