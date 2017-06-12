Украина собралась покупать газ в Норвегии

К 2022 году Украина планирует построить газопровод, соединяющий страну с Польшей. Это позволит покупать сжиженный газ в Норвегии, сообщает ТАСС со ссылкой на пост советника министра энергетики и угольной промышленности Украины Максима Белявского в Facebook.
"Прямой поток норвежского газа на Украину - теперь реальность, с 2022 года. Нам осталось построить интерконнектор между Украиной и Польшей: осенью должна начаться закупка труб", - написал Белявский с соцсети.
Строить планы на норвежский газ украинцам позволил меморандум о взаимопонимании между Польшей и Данией, подписанном 9 июня. В документе идет речь о проекте трубопровода Baltic Pipe между Норвегией и Польшей. Предполагается, что окончательное решения по инвестициям будет принято в 2018 году, а строительство завершится к октябрю 2022 года.
ТАСС напоминает, что Украина перестала покупать газ у России напрямую с ноября 2015 года. Вместо этого страна заключила договоры с европейскими поставщиками перекупами российского газа. В декабре 2016 года министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что напрямую российский газ для Украины стоит дешевле на $30 за тыс. кубометров, поэтому "Нафтогаз" только во втором полугодии переплатил за тот же российский газ, но поступающий через европейских посредников, $70 млн.
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