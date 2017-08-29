Украина в новом законе официально объявила Россию страной-агрессором

Представитель президента Украины заявила, что в рамках подготовки документа проходили консультации "партнерами" в нормандском формате. "К консультациям по этому закону также были привлечены США — эксперты и специалисты", — заявила Луценко.

По ее словам, в документе помимо этого будет прямая отсылка к статье 51 Устава ООН. "Это означает, что Украина имеет право обороняться. Это еще раз — не война, а самооборона",— пояснила Луценко.

Она также отметила, что доработанный документ практически готов к внесению на рассмотрение парламента уже этой осенью.