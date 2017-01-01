Украина заявила о недопустимости выборов в Донбассе

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Сегодня, 14:04.
Политика

МИД Украины вызвал посла Германии из-за его заявления о проведении местных выборов в Донбассе. Об этом сообщили в пресс–службе украинского внешнеполитического ведомства.

Украина.
Украина. Фото: Открытые источники в Интернете (ССО).

Эрнсту Райхелю заявили о "недопустимости выборов на оккупированных территориях" на востоке Украины. Также послу озвучили официальную позицию Киева "присутствии в Донбассе российских войск" и возможности проведения выборов только после их вывода, передает ТАСС.

"При этом на Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в нормандском формате, направленных на возвращение мира в Донбасс", — отметили в министерстве.

Ранее Райхель в интервью украинским СМИ поставил под сомнение правомерность заявлений Киева о невозможности проведения выборов в Донбассе.

"Необязательно, что выборы в Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг", — сказал он.

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