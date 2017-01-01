Украина заявила о недопустимости выборов в Донбассе

МИД Украины вызвал посла Германии из-за его заявления о проведении местных выборов в Донбассе. Об этом сообщили в пресс–службе украинского внешнеполитического ведомства.
Эрнсту Райхелю заявили о "недопустимости выборов на оккупированных территориях" на востоке Украины. Также послу озвучили официальную позицию Киева "присутствии в Донбассе российских войск" и возможности проведения выборов только после их вывода, передает ТАСС.
"При этом на Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в нормандском формате, направленных на возвращение мира в Донбасс", — отметили в министерстве.
Ранее Райхель в интервью украинским СМИ поставил под сомнение правомерность заявлений Киева о невозможности проведения выборов в Донбассе.
"Необязательно, что выборы в Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг", — сказал он.
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