Украинские депутаты подрались из-за законопроекта о Донбассе.

Конфликт случился после того, как депутаты от фракции "Самопомощь" и несколько внефракционных депутатов заблокировали президиум парламента. Другие люди старались им помешать, началась потасовка.

Спикер Рады Андрей Парубий объявил перерыв в заседании. Он попросил глав фракций пройти в его кабинет для переговоров, однако депутаты продолжили блокировать президиум.

Lenta.ru со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о попытке сорвать рассмотрение законопроекта. "Сейчас в парламенте происходит попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором и всем, кто это делает, работает сегодня на Россию сознательно или несознательно", — цитирует его Lenta.ru. После этого заявления у Турчинова вырвали и сломали микрофон.

Законопроект о реинтеграции Донбасса внесли на рассмотрение днем ранее. Нормативный акт закрепляет статус России как страны-агрессора и вводит понятие "российская оккупационная власть". Кроме того, отменяется статус боевых действий в регионе как антитеррористической операции.