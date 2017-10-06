Украинские депутаты подрались из-за законопроекта о Донбассе.

Депутаты Верховной рады Украины устроили драку во время обсуждения законопроектов о реинтеграции Донбасса, сообщает РИА Новости.
Конфликт случился после того, как депутаты от фракции "Самопомощь" и несколько внефракционных депутатов заблокировали президиум парламента. Другие люди старались им помешать, началась потасовка.
Спикер Рады Андрей Парубий объявил перерыв в заседании. Он попросил глав фракций пройти в его кабинет для переговоров, однако депутаты продолжили блокировать президиум.
Lenta.ru со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о попытке сорвать рассмотрение законопроекта. "Сейчас в парламенте происходит попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором и всем, кто это делает, работает сегодня на Россию сознательно или несознательно", — цитирует его Lenta.ru. После этого заявления у Турчинова вырвали и сломали микрофон.
Законопроект о реинтеграции Донбасса внесли на рассмотрение днем ранее. Нормативный акт закрепляет статус России как страны-агрессора и вводит понятие "российская оккупационная власть". Кроме того, отменяется статус боевых действий в регионе как антитеррористической операции.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.