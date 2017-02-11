Украинские силовики пошли на разведку и не вернулись

Группа украинских военных не вернулась на место дислокации с выполнения задания.
Разведчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 11 февраля должны были выполнить задачу по наблюдению на переднем краю позиций ВСУ в Луганской области. Неожиданно они перестали выходить на связь, рассказал порталу Украина.ру пресс-офицер тактического группировки "Мариуполь" Дмитрий Завтонов.
В настоящее время с военнослужащими пытаются выйти на связь, работают поисковые группы. Никакой информации, соответствующей реальному положению дел на 100% до сих пор нет.
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