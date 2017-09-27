Украинские военные не исключают диверсию на складе боеприпасов под Винницей

Украинские пожарные под Винницей. Фото: dsns.gov.ua. Украинские пожарные под Винницей. Фото: dsns.gov.ua. Украинские пожарные под Винницей. Фото: dsns.gov.ua. Украинские пожарные под Винницей. Фото: dsns.gov.ua. Украинские пожарные под Винницей. Фото: dsns.gov.ua.

В пресс-службе Генштаба Украины отметили, что на половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют.

По обновленной информации МЧС Украины, из районов, находящихся рядом эпицентром взрывов, эвакуировано около 30 тысяч человек. По предварительной информации, одна женщина травмирована. Пожарные ликвидировали возгорание 4 жилых домов, возникшее из-за попадания фрагментов боеприпасов.

Сейчас в районе ЧП закрыто движения всех видов транспорта. Также закрыто воздушное движение над этой территорией. Отключены линии электропередачи Калиновка-Укрфлора и Калиновка-Лавровка. Отключено также газоснабжение сел Дорожное, Медведка и Лавровка.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено более 1000 человек и 149 единиц техники. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в качестве предварительной версии возгорания складов боеприпасов рассматривается внешний фактор. "Пока предварительно мы считаем, специалисты считают, что это не самовозгорание, то есть была внешняя причина", — сказал он. При этом Гройсман отметил, что такие вопросы будут комментировать компетентные органы, пишет bfm.ru.

В Генштабе ВСУ не исключают возможность диверсии как основной причины возникновения пожара на складах в Калиновке под Винницей, сообщает РИА Новости Украина, приводя заявление руководителя управления по связям с общественностью Богдана Сеника.

Сам склад, по словам Сеника, был закрытым режимным объектом, "поэтому посторонние люди не могли туда зайти просто так". В настоящее время рассматриваются различные версии ЧП, однако настоящая причина пожара будет названа в результате работы специалистов правоохранительных органов и экспертов, которые сейчас работают на складе.

В марте этого года прогремел взрыв, за которым последовал пожар и цепная детонация боеприпасов, на военном складе вблизи города Балаклея в Харьковской области (Украина). По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара стала диверсия. Из населенных пунктов в районе склада боеприпасов в Харьковской области эвакуированы 20 тысяч человек.

Факт

В 48 арсенале Минобороны — в.ч. А-1119 в Калиновке Винницкой области, где 26 сентября около 22.00 местного времени начались взрывы, хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 га, сообщают "Вести".