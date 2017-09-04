Украинские военные стали использовать опасных "боевых кабанов" вместо собак

Солдаты сообщают, что подобрали поросят, оставшихся после обстрела без матери. Им дали клички Тимон и Пумба. Выросших животных кормят армейским пайком и используют вместо собак: при приближении посторонних они начинают громко хрюкать.

Военные утверждают, что поросятам "ничего не угрожает" — их решили использовать как собак, поскольку на них нет сала, пишет РИА Новости. "Вместе с ребятами они патрулируют и стали настоящими боевыми вепрями", — сообщают украинцы.

Эти животные могут быть очень опасны не только для врагов солдат, но и для них самих. Ранее в Польше заявляли, что построят забор на границе с Украиной, чтобы отгородиться от украинских кабанов, зараженных африканской чумой свиней.