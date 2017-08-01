Украинский чиновник пожелал уезжающим в Россию землякам счастья на Алтае

Шкиряк в соцсети недобро отозвался от тех, кто хотел бы поменять украинский паспорт на российский, мол, кто желает, прекрасно, вон с пляжа, "вперед за ... "ликвидными паспортами Мордора. Баба с возу кобыле легче".

Но при этом советник министра все же пожелал таким людям счастья:

Щасти ім під водочку, сєльодочку і гармонь, хоч в їхній сталіце, хоч на Алтаї або в Забайкаллі.

Напомним, что подписанный Владимиром Путинм закон, облегчающий получение гражданства РФ вступит в силу 1 сентября. В соответствии с этим документом, в России станут больше требовать от граждан той же Украины, пожелавших получить российский паспорт, бумаг, подтверждающих выход из предыдущего гражданства. Достаточно будет только документа об обращении соответствующего человека о таком выходе.

Начальник Шкиряка министр внутренних дел Украины Арсен Аваков также через соцсеть попросил желающих сменить гражданство украинцев поторопиться: "Пусть идет, кто хочет. Я бы даже сказал — пусть катится!"

Россия на сегодняшний день является самой привлекательной страной для трудовых мигрантов с Украины, пишет Eadaily.com. За шесть месяцев 2017 года на заработки в Россию уехали четверть миллиона украинцев. Почти столько же украинцев уехали в Россию с частным визитом — 219,1 тысяч, а еще 20,7 тысяч — для туризма и 13,5 тысяч — для учебы. Таким образом получается, что суммарно по разным целям Россию за полгода посетили более полумиллиона украинцев.