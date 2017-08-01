Украинский чиновник пожелал уезжающим в Россию землякам счастья на Алтае

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк пожелал своим землякам, желающим получить российское гражданство счастья на Алтае. Это заявление политик сделал после того, как стало известно, что Владимир Путин подписал закон, который упрощает процесс получения гражданства РФ, рожденным в СССР (в том числе и украинцам).
Шкиряк в соцсети недобро отозвался от тех, кто хотел бы поменять украинский паспорт на российский, мол, кто желает, прекрасно, вон с пляжа, "вперед за ... "ликвидными паспортами Мордора. Баба с возу кобыле легче".
Но при этом советник министра все же пожелал таким людям счастья:
Щасти ім під водочку, сєльодочку і гармонь, хоч в їхній сталіце, хоч на Алтаї або в Забайкаллі.
Напомним, что подписанный Владимиром Путинм закон, облегчающий получение гражданства РФ вступит в силу 1 сентября. В соответствии с этим документом, в России станут больше требовать от граждан той же Украины, пожелавших получить российский паспорт, бумаг, подтверждающих выход из предыдущего гражданства. Достаточно будет только документа об обращении соответствующего человека о таком выходе.
Начальник Шкиряка министр внутренних дел Украины Арсен Аваков также через соцсеть попросил желающих сменить гражданство украинцев поторопиться: "Пусть идет, кто хочет. Я бы даже сказал — пусть катится!"
Россия на сегодняшний день является самой привлекательной страной для трудовых мигрантов с Украины, пишет Eadaily.com. За шесть месяцев 2017 года на заработки в Россию уехали четверть миллиона украинцев. Почти столько же украинцев уехали в Россию с частным визитом — 219,1 тысяч, а еще 20,7 тысяч — для туризма и 13,5 тысяч — для учебы. Таким образом получается, что суммарно по разным целям Россию за полгода посетили более полумиллиона украинцев.
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