Украинский генпрокурор обвинил бывшего мужа Максаковой в убийстве Вороненкова

Генпрокуратура Украины ?завершила расследование дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве и передает его в суд, заявил на специальном брифинге генпрокурор Юрий Луценко, сообщает телеканал "112 Украина".
"По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов, исполнителей, причастных к этому убийству", — заявил Луценко.
Сотрудниками генпрокуратуры установлено, что "фактическим заказчиком убийства является криминальный авторитет Владимир Тюрин — гражданин России 1958 г. р., ранее судимый за изнасилование группой лиц, кражи и хулиганство". Как уточнил Луценко, "заказчик имел личный мотив убийства — 8 лет он был гражданским мужем Максаковой, которая во время убийства была женой господина Вороненкова".
По словам Луценко, следствие установило, что убийство совершил Павел Паршов по предварительному сговору с 4 гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцем и Тарасенко. "Непосредственно исполнитель Паршов был застрелен во время совершения преступления, Лося и Тарасенко задержали, Василенко и Левенец находятся в розыске. Следствие установило, что это убийство – заказное", — добавил он.
Вдова Вороненкова пока не прокомментировала это сообщение.
В сентябре российские СМИ сообщали, что организаторами убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова были вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик) и банкир, который работает в Крыму.
Справка
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков 23 марта был застрелен в Киеве, когда шел на встречу с другим бывшим депутатом ГД — Ильей Пономаревым. Киллер, убивший парламентария, состоял в Нацгвардии Украины.
Бывший депутат скрывался на Украине от уголовного преследования в России.
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