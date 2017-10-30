Комбат "Филин" назвал сроки возвращения Крыма Украине

Полковник вооруженных сил Украины, командир батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко (позывной — Филин) считает, что Киев вернет Донбасс не раньше, чем через 10 лет, а Крым — только через 25 лет, сообщает украинское издание "Апостроф"..
"Когда мы вернем свои земли? Донбасс, думаю, лет через десять. Крым — через четверть века. Я не цыганка, чтобы гадать. Это такие у меня мысли. Впрочем, я очень редко ошибаюсь", — сказал он. При этом стрельба в Донбассе прекратится уже к концу этого года, уверен Филин.
"Вещий сон у меня был", — объяснил он.
Полковник также высказал мнение, что жителей Донбасса и Крыма следует "довести до такого состояния, чтобы они снова собрались, снова пошли на референдум и попросили Украину забрать их обратно".
"Разумеется, они понесут ответственность за свои поступки. Но тогда можно будет рассматривать этот вопрос", — добавил Филин, пишет "Росбалт".
Справка
Крым вошел в состав РФ по результатам референдума, который состоялся на полуострове в марте 2014 года. Киев отказался признать результаты этого референдума и считает Крым своей временно оккупированной территорией.
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