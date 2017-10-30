Комбат "Филин" назвал сроки возвращения Крыма Украине

"Когда мы вернем свои земли? Донбасс, думаю, лет через десять. Крым — через четверть века. Я не цыганка, чтобы гадать. Это такие у меня мысли. Впрочем, я очень редко ошибаюсь", — сказал он. При этом стрельба в Донбассе прекратится уже к концу этого года, уверен Филин.

"Вещий сон у меня был", — объяснил он.

Полковник также высказал мнение, что жителей Донбасса и Крыма следует "довести до такого состояния, чтобы они снова собрались, снова пошли на референдум и попросили Украину забрать их обратно".

"Разумеется, они понесут ответственность за свои поступки. Но тогда можно будет рассматривать этот вопрос", — добавил Филин, пишет "Росбалт".

Справка

Крым вошел в состав РФ по результатам референдума, который состоялся на полуострове в марте 2014 года. Киев отказался признать результаты этого референдума и считает Крым своей временно оккупированной территорией.