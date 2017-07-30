Украинский пилот героически посадил поврежденный самолет в Стамбуле

За штурвалом находился пилот из Украины Александр Акопов. Самолет совершал перелет из Стамбула на Северный Кипр.

На высоте самолет попал в сильный град. Очевидцы утверждают, что градины в тот момент были размером с куриное яйцо.

Большие льдинки на огромной скорости врезались в обшивку авиалайнера. Они вывели часть систем из строя. Кроме того, окна в кабине пилотов треснули и стали совершенно непрозрачными. Экипажу ничего не оставалось, как вернуться в пункт отправки — аэропорт Ататюрк.

Заходить на посадку Акопову пришлось практически вслепую, поскольку часть электроники самолета отказала. Пилот садил лайнер, ориентируясь лишь на указания диспетчера. Но позже украинскому летчику пришлось сильно накренить воздушное судно, чтобы ориентироваться через боковые окна.

На взлетно-посадочную полосу самолет опускался в условиях сильного крена. Посадка прошла успешно, и в результате чп никто не пострадал, пишет informing.ru.