Украинский посол в Германии потребовал выгнать из телешоу фронтмена группы Scooter

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Сегодня, 06:23.
Жизнь

Украинский посол в ФРГ потребовал исключить солиста Scooter Эйч Пи Бакстера из состава жюри шоу "Германия ищет суперзвезду" после выступления группы в Крыму. Немецкий телеканал RTL счет эти требования неуместными.

Scooter.
Scooter. Фото: adme.ru.

"Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров", — говорится в заявлении RTL.

Еще в июне Киев пригрозил Scooter последствиями в случает приезда в Крым. Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин предупредил, что музыкантам по украинским законам грозит запрет на въезд на территорию страны на трехлетний срок, а также от одного до восьми лет лишения свободы, пишет РИА Новости.

Организаторы выступления Scooter выразили недоумение по этому поводу. Сам Эйч Пи Бакстер заявил, что едет в Крым "не для того, чтобы заниматься политикой, а потому, что там живут наши фанаты".

Прокуратура Автономной Республики Крым (структура, сохранившаяся в Генпрокуратуре Украины) возбудила против участников группы уголовное дело.

Глава немецкой национально-культурной автономии республики Юрий Гемпель назвал реакцию украинских властей на приезд Scooter он неадекватной, заявив, что никто не вправе запретить европейским музыкантам приезжать туда, куда они захотят.

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