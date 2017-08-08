Украинский посол в Германии потребовал выгнать из телешоу фронтмена группы Scooter

"Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров", — говорится в заявлении RTL.

Еще в июне Киев пригрозил Scooter последствиями в случает приезда в Крым. Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин предупредил, что музыкантам по украинским законам грозит запрет на въезд на территорию страны на трехлетний срок, а также от одного до восьми лет лишения свободы, пишет РИА Новости.

Организаторы выступления Scooter выразили недоумение по этому поводу. Сам Эйч Пи Бакстер заявил, что едет в Крым "не для того, чтобы заниматься политикой, а потому, что там живут наши фанаты".

Прокуратура Автономной Республики Крым (структура, сохранившаяся в Генпрокуратуре Украины) возбудила против участников группы уголовное дело.

Глава немецкой национально-культурной автономии республики Юрий Гемпель назвал реакцию украинских властей на приезд Scooter он неадекватной, заявив, что никто не вправе запретить европейским музыкантам приезжать туда, куда они захотят.