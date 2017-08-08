Украинский посол в Германии потребовал выгнать из телешоу фронтмена группы Scooter

Украинский посол в ФРГ потребовал исключить солиста Scooter Эйч Пи Бакстера из состава жюри шоу "Германия ищет суперзвезду" после выступления группы в Крыму. Немецкий телеканал RTL счет эти требования неуместными.
"Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров", — говорится в заявлении RTL.
Еще в июне Киев пригрозил Scooter последствиями в случает приезда в Крым. Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин предупредил, что музыкантам по украинским законам грозит запрет на въезд на территорию страны на трехлетний срок, а также от одного до восьми лет лишения свободы, пишет РИА Новости.
Организаторы выступления Scooter выразили недоумение по этому поводу. Сам Эйч Пи Бакстер заявил, что едет в Крым "не для того, чтобы заниматься политикой, а потому, что там живут наши фанаты".
Прокуратура Автономной Республики Крым (структура, сохранившаяся в Генпрокуратуре Украины) возбудила против участников группы уголовное дело.
Глава немецкой национально-культурной автономии республики Юрий Гемпель назвал реакцию украинских властей на приезд Scooter он неадекватной, заявив, что никто не вправе запретить европейским музыкантам приезжать туда, куда они захотят.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.