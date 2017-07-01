Украинскую армию призвали к полной боеготовности в ответ на учения России и Белоруссии

Армия Украины должна быть приведена в полную боевую готовность в ответ на предстоящие российско-белорусские учения "Запад-2017". Об этом заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко, пишет RT.
При этом он отметил, что цель учений состоит в том, чтобы "щекотать нервы Украине" и Западу. Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что учения "Запад-2017" представляют угрозу для страны.
"Наши войска должны быть приведены в полную боевую готовность. И для этого мы должны организовать наши учения, которые показали бы, что мы тоже готовимся к отражению атаки вероятного, уже известного противника", — сказал Геращенко.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне, член фракции ЛДПР Александр Шерин назвал эти заявления "нагнетанием истерии накануне саммита G20"
Справка
Масштаные российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. По предварительным данным, в них примут участие до 13 тысяч военнослужащих. Совместные стратегические учения – это плановое событие, оно случается раз в два года в соответствии с решением президентов Российской Федерации и Республики Беларусь от 29 сентября 2009 года. На "Запад–2017" приглашены международные наблюдатели от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, а также от блока НАТО.
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