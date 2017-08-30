Украину обвинили в убийстве луганских депутатов и нарушении "школьного перемирия"

ЛНР заявила об ответственности Киева за убийство двух депутатов и срыв объявленного 25 августа "школьного перемирия". При этом Донбасс не будет отвечать огнем на провокации, сказал "Известиям" заместитель председателя парламента смопровозглашенной республики Владислав Дейнего.
— Следствие идет, есть подозрение, что это диверсия со стороны Украины. Киев сейчас системно предпринимает шаги провокационного характера для того, чтобы обострить ситуацию и сорвать "школьное перемирие". Я не исключаю, что это одно из звеньев цепи, —
заявил Дейнего.
Ранее заместитель генерального прокурора ЛНР Григорий Цевенко сообщил об убийстве двух депутатов народного совета ЛНР. "В Каменнобродском районе города Луганска в ночь на 27 августа 2017 года произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами народного совета Луганской народной республики", — рассказал он, отказавшись огласить подробности дела.
Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что Киев не ограничился диверсиями. По его словам, 29 августа украинские силовики 33 раза нарушили перемирие, а также разместили у линии разграничения запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.
Басурин отметил, что обычно после подписания перемирия в течение первой недели сохраняется спокойная обстановка, однако в данном случае Киев незамедлительно пошел в атаку: сразу погиб один военный и еще один мирный житель пострадал. По его словам, в
Донбассе, тем не менее, не видят способов добиться разрешения конфликта силой.
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии. При этом обстрелы не прекращались. В Минске на прошлой неделе стороны заключили "школьное перемирие". Оно вступило в силу 25 августа и должно стать бессрочным.
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