Улюкаев забрал взятку из-под елки за гаражами

На видео, где глава "Роснефти" Игорь Сечин ждет Улюкаева возле гаражного бокса, запечатлена объемная сумка, которая стоит под навесом у елки позади гаража, где был припаркован автомобиль бывшего экс-министра.

"Извини, командировки были, пока туда-сюда, пока собрали объем, вот", — говорит Сечин Улюкаеву на кадрах видео, после чего обращает внимание собеседника на сумку. После этого Улюкаев берет ее в руки и несет за гараж, поскольку ворота гаража к тому моменту уже были закрыты.

В прокуратуре пояснили, что оперативники ФСБ начали вести видеосъемку на территории штаб-квартиры компании еще до приезда Улюкаева, пишет Lenta.ru.

К рассмотрению дела Улюкаева суд приступил 16 августа. Свою вину в получении взятки он не признал.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года с поличным. По версии следствия, он потребовал от Сечина взятку за выдачу положительного заключения по сделке с госпакетом акций "Башнефти". После возбуждения уголовного дела министра отправили в отставку.