Умер актер из сериала "Глухарь"

В последние годы актер страдал от тяжелого заболевания. В 2013 году Бездушный ударился головой, после чего врачи диагностировали внутричерепное кровоизлияние и доброкачественную опухоль.

Бездушный сыграл в сериалах "Глухарь", "Ранетки", фильмах "Галина", "Жуков".

Актер работал в Театре на Таганке и МХАТ имени М. Горького и театре Прибалтики, пишут "Известия".