Умер актер из сериала "Глухарь"

Популярный российский актер Сергей Бездушный скончался на 54-ом году жизни от тяжелой болезни, сообщает "НСН".
В последние годы актер страдал от тяжелого заболевания. В 2013 году Бездушный ударился головой, после чего врачи диагностировали внутричерепное кровоизлияние и доброкачественную опухоль.
Бездушный сыграл в сериалах "Глухарь", "Ранетки", фильмах "Галина", "Жуков".
Актер работал в Театре на Таганке и МХАТ имени М. Горького и театре Прибалтики, пишут "Известия".
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