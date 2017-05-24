Умер актер, сыгравший Джеймса Бонда

Британский актер сэр Роджер Мур скончался в возрасте 89 лет в Швейцарии. Об этом заявила семья актера в его аккаунте в Twitter.
"С тяжелым сердцем мы вынуждены поделиться ужасной новостью: наш отец, сэр Роджер Мур, умер сегодня. Мы опустошены", — говорится в сообщении.
Отмечается, что актер умер "после короткой, но отважной борьбы с раком", пишет РИА Новости.
Мур наиболее известен как исполнитель роли Джеймса Бонда — он сыграл шпиона в семи фильмах, в том числе в "Живи и дай умереть" (1973) и "Человеке с золотым пистолетом" (1974). Он снимался в фильмах о британском шпионе с 1973 по 1985 год и на сегодняшний день является самым "долгоиграющим" Бондом.
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