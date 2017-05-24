Умер актер, сыгравший Джеймса Бонда

"С тяжелым сердцем мы вынуждены поделиться ужасной новостью: наш отец, сэр Роджер Мур, умер сегодня. Мы опустошены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что актер умер "после короткой, но отважной борьбы с раком", пишет РИА Новости.

Мур наиболее известен как исполнитель роли Джеймса Бонда — он сыграл шпиона в семи фильмах, в том числе в "Живи и дай умереть" (1973) и "Человеке с золотым пистолетом" (1974). Он снимался в фильмах о британском шпионе с 1973 по 1985 год и на сегодняшний день является самым "долгоиграющим" Бондом.