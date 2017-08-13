Умер актер, сыгравший в фильмах "Ликвидация", "Бандитский Петербург" и "Гибель империи"

Виктор Смирнов начал свою профессиональную карьеру в 1972 году в Пензенском областном театре драмы. В 1983 году его приняли в труппу на тот момент еще Ленинградского академического театра драмы имени А.С. Пушкина, позже — Александринского театра, где он сыграл более 50 ролей. ?



Смирнов много снимался в кино: он сыграл Рожнова в фильме "Борис Годунов" (1986 год), председателя зрелищной комиссии Прохора Петровича в телесериале "Мастер и Маргарита", Бурцева в "Бандитском Петербурге 3", он снимался в "Ликвидации", "Гибели империи" и еще десятках фильмах.

Виктора Смирнова похоронят 14 августа на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте театра.