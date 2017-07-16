Умер актер Владимир Толоконников, сыгравший Шарикова в "Собачьем сердце"

В Москве на 75-м году жизни скончался казахстанский актер Владимир Толоконников. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на друзей семьи актера.
"Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "СуперБобровы-2". А в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия", — сказал собеседник агентства.
По его словам, хоронить Толоконникова будут на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.
Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР. Наиболее известен по роли Полиграфа Шарикова из фильма Владимира Бортко "Собачье сердце".
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