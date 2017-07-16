Умер актер Владимир Толоконников, сыгравший Шарикова в "Собачьем сердце"

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Сегодня, 12:41.
Происшествия

В Москве на 75-м году жизни скончался казахстанский актер Владимир Толоконников. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на друзей семьи актера.

Владимир Толоконников, кадр из фильма "Собачье сердце".
Владимир Толоконников, кадр из фильма "Собачье сердце". Фото: скриншот YouTube.

"Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "СуперБобровы-2". А в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, хоронить Толоконникова будут на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.

Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР. Наиболее известен по роли Полиграфа Шарикова из фильма Владимира Бортко "Собачье сердце".

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