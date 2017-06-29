Умер бывший солист группы "Иванушки International"

Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в Москве на 48-м году жизни.
Об этом сообщила его гражданская жена и продюсер Александра Куцевол в Instagram.
"Сегодня в 7:05 не стало главного мужчины моей жизни", — написала она.
Музыкант находился в тяжелом состоянии в реанимации, он попал в больницу с двусторонней пневмонией. Яковлева пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Причины заболевания не уточнялись.
Яковлев выступал в составе "Иванушек International" с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы "Позвонишь мне после трех шампанского" и "Танцуй закрытыми глазами", а также клипы на них, пишет Lenta.ru.
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