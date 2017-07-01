Умер известный алтайский лыжник Константин Гостяев

Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Константин Гостяев скоропостижно скончался в Барнауле.
Гостяев - чемпион России 1995 года; серебряный призер 2 юношеских Олимпийских игр 1995 года; победитель первенства России среди юношей 1996 года; победитель первенства России 1997 года; чемпион Мира 1999 года в Австрии; серебряный призер Кубка Мира 2001 года.
В этом году 24 февраля ему исполнилось только 39 лет. Он пожаловался на плохое самочувствие и через несколько минут умер. Без отца остались двое детей.
Константин Гостяев из спортивной семьи. Его мама – мастер спорта по лыжным гонкам, папа – мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ, а старший брат – по биатлону. С 1995-го по начало 2000-х годов Гостяев последовательно входил юношескую, юниорскую и взрослую сборные страны.
Прощание с покойным состоится сегодня, 1 июля, с 13:30 до 15:00, в ритуальном зале по адресу: ул. Аносова, 8.
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