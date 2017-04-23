Умер известный алтайский рок-музыкант Владимир Муллов по прозвищу Сват

Сват должен был выступать на концерте в Барнауле 20 апреля, но его выступление отменили. В качестве причины в группе "Территории 22" во "ВКонтакте" назвали состояние здоровья музыканта". Его супруга Любовь Яковлева на своей странице в соцсети сообщила, что Владимир Муллов скончался в ночь на 23 апреля в реанимации кардиоцентра. 22 апреля у него был день рождения.

На сайте "Нашего радио" есть страница группы "Территория 22". Там написано, что определить ее музыкальный стиль довольно сложно: "строительный рок-н-ролл, южно-сибирский рэп, алтайское регги — каждое из этих направлений имеет нечто общее с музыкой "Территории", но не отражает суть явления в целом". Творчество команды отличается от других образцов русского рока "самобытностью и полным отсутствием аналогов". Сват был идейным вдохновителем, лидером, основателем и автором большинства текстов песен "Территории".

Владимир Муллов начал свою музыкальную деятельность в 1984 году. В 1992 году выступал в группе "Восьмая Австралия", в 1994 году название сменилось на "Территория". Две двойки добавились в него в 2009 году, когда коллектив переехал в Москву. Группа успешно гастролировала по Сибири и России. По данным источников в интернете, выпустила семь альбомов.