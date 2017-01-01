Умер известный участник "Своей игры"

Тело Андрея Жданова обнаружила его мать в его квартире в утром 7 февраля, но по предварительным данным, мужчина умер 5 февраля. Никаких внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

Жданов многие годы работал главным редактором газеты "Призыв" — корпоративного издания ОАО "Куйбышевазот". Газета.ru отмечает, что примерно неделю назад Жданов взял отпуск. С тех пор коллеги его не видели, но, поскольку в коллективе он считался человеком необщительным, никто из-за его молчания не забеспокоился.

Полтора года назад Андрей потерял супругу — она покончила с собой. Близкие отмечали, что Жданов очень тяжело переживал смерть жены.

Справка

Андрей Жданов — один из самых успешных участников "Своей игры" на телеканале НТВ. Он снимался в 74 играх и одержал 49 побед, а в 2001 году за 10 побед выиграл автомобиль. Он являлся победителем 12-го цикла "Золотой дюжины" (2000 год), членом команды гроссмейстеров в Кубке Вызова 2, чемпионом второго полугодия 2005 года, победителем суперфинала 2006 года и финалистом 1-го командного турнира 2012 года в составе команды Поволжья.