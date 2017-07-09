Умер один из "отцов Рунета", ведущий блогер Антон Носик

Утром 9 июля стало известно о смерти известного общественного деятеля, популярного блогера и журналиста Антона Носика. Несколько дней назад, 4 июля, ему исполнился 51 год. О случившемся пишут ведущие интернет-порталы и СМИ.
Печальной новостью поделились в соцсетях блогер Илья Варламов и и член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев. Позже супруга Носика рассказала, что трагедия произошла на даче в ночь с 8 на 9 июля. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Пока тело находится в Мытищинском морге. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.
Антон Носик - один из бывших менеджеров холдинга "Рамблер" и службы блогов компании SUP ("Живой журнал"). Был редактором целого ряда крупных новостных интернет-изданий, таких как Вести.Ru, Lenta.ru и Газета.Ru, Newsru.com.
Последнюю запись в своем ЖЖ под названием "Живые записки Антона Носика" он сделал 6 июля.
Интернет-сообщество помнит Носика по случаям, когда блогера оштрафовали на 300 тыс. руб. за опубликованную в октябре 2015 запись в ЖЖ о военном конфликте в Сирии под заголовком "Стереть Сирию с лица Земли". Тогда ему предъявили обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Позже, уже в мае 2017 года, Носик оспорил в Конституционном суде формулировку статьи об экстремизме.
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