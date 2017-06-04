Умер старейший преподаватель АлтГУ

Многие поколения студентов помнят его как одного из самых ярких преподавателей истфака, лектора, бережно относящегося к слову, любящего художественное творчество и умеющего донести это чувство до слушателя.

Анатолий Шестаков пережил все беды прошлого столетия: две мировые войны, революцию, сиротство, голод, разруху, становление новой системы образования, перестройку. Принимал участие в войне с Японией, служил в Маньчжурии, в 15 лет стал работать в начальной сельской школе, затем уехал на учительскую работу в Томскую область. В армию ушёл, имея среднее образование. После заочно окончил учительский институт в Бийске и продолжил обучение в Барнаульском педагогическом институте. В течение пяти лет был директором семилетней школы, затем был приглашён на работу в Бийский педагогический институт.19 лет преподавал там всеобщую историю и историю педагогики. После 24 года работал на кафедре всеобщей истории Алтайского госуниверситета.

Талантливый исследователь много занимался научной работой, в частности, трудился над изданием учебников по истории древнего мира и древних веков, в российском издательстве "Просвещение" вышли пять хрестоматий по истории древнего мира и отечественной истории. Две из этих книг изданы в соавторстве с профессором и академиком Олегом Волобуевым.

Когда Анатолию Шестакову исполнилось 90, его попросили поделиться рецептом долголетия. Он заверил, что ничего для этого не делал преднамеренно, напротив, в юности совершал много безрассудств: читал ночи напролёт, купался до посинения. Однако заметил: "Безоговорочно убеждён, что умственная деятельность способствует продлению жизни. В своё время очень убедительно писал об этом великий русский педагог Ушинский".

Светлая память.

Предварительно, прощание состоится 7 июня в 11.30 в ритуальном зале на ул.Аносова,8.