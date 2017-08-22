Умерла актриса и писательница Зоя Степанова, сыгравшая в фильме "Большая перемена"

Причина смерти не называется. Прощание с актрисой состоится в Церкви Архангела Михаила.

Зоя Степанова родилась в Москве, в 1947 году поступила в Институт кинематографии на актерское отделение. В 1952 году устроилась в штат Театра-студии "Киноактер", где проработала более 40 лет.

Актриса играла в фильмах "Айна", "Дни испытаний", "Посеяли девушки лен" "Трое вышли из леса", "Каждый вечер в одиннадцать", "Без права на ошибку", "Большая перемена".

В 2005 году она выпустила первый сборник рассказов и избранных стихов "Курьезные истории или сон в руку".