Умерла актриса и писательница Зоя Степанова, сыгравшая в фильме "Большая перемена"

Актриса и писательница Зоя Степанова скончалась в возрасте 89 лет, сообщает сайт Союза кинематографистов.
Причина смерти не называется. Прощание с актрисой состоится в Церкви Архангела Михаила.
Зоя Степанова родилась в Москве, в 1947 году поступила в Институт кинематографии на актерское отделение. В 1952 году устроилась в штат Театра-студии "Киноактер", где проработала более 40 лет.
Актриса играла в фильмах "Айна", "Дни испытаний", "Посеяли девушки лен" "Трое вышли из леса", "Каждый вечер в одиннадцать", "Без права на ошибку", "Большая перемена".
В 2005 году она выпустила первый сборник рассказов и избранных стихов "Курьезные истории или сон в руку".
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