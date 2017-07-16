Умерла французская писательница Анн Голон, автор романов об Анжелике

Первый роман из серии приключений Анжелики ("Маркиза ангелов") был написан Анн Голон и ее мужем, выходцем из России Всеволодом Голубиновым, в 1953 году. Роман "Маркиза ангелов" быстро завоевал популярность в мире: он был издан 320 издательствами 63 стран.

С 1964 по 1968 год было выпущено пять фильмов о приключениях Анжелики в эпоху Людовика XIV.

В последние годы жизни Анн Голон решила заново переписать всю серию книг, будучи недовольной тем, что издатели позволили себе многочисленные сокращения в ее произведениях.