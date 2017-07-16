Умерла французская писательница Анн Голон, автор романов об Анжелике

Французская писательница Анн Голон (настоящее имя Симона Шанжё), автор романов об Анжелике, скончалась в Версале в возрасте 95 лет. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на дочь литератора Надин, пишет ТАСС.
Первый роман из серии приключений Анжелики ("Маркиза ангелов") был написан Анн Голон и ее мужем, выходцем из России Всеволодом Голубиновым, в 1953 году. Роман "Маркиза ангелов" быстро завоевал популярность в мире: он был издан 320 издательствами 63 стран.
С 1964 по 1968 год было выпущено пять фильмов о приключениях Анжелики в эпоху Людовика XIV.
В последние годы жизни Анн Голон решила заново переписать всю серию книг, будучи недовольной тем, что издатели позволили себе многочисленные сокращения в ее произведениях.
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