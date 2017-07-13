Умерла народная артистка Тамара Миансарова

Народная артистка России Тамара Миансарова скончалась поздно вечером 12 июля в возрасте 86 лет. Об этом сообщил близкий друг семьи Миансаровых Иван Цыбин, пишут "Известия".
В последние годы жизни эстрадная певица была прикована к постели после операции на шейке бедра. Неделю назад артистку госпитализировали из-за воспаления легких.
Тамара Миансарова известна по таким песням, как "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Летка-енка", "Рыжик", "Давай никогда не ссориться", "Топ-топ", отмечает "Коммерсант".
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