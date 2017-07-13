Умерла народная артистка Тамара Миансарова

В последние годы жизни эстрадная певица была прикована к постели после операции на шейке бедра. Неделю назад артистку госпитализировали из-за воспаления легких.

Тамара Миансарова известна по таким песням, как "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Летка-енка", "Рыжик", "Давай никогда не ссориться", "Топ-топ", отмечает "Коммерсант".