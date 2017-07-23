Умерла ведущая программы "Доброе утро" Елена Миронова

Елена Миронова вела передачу "Доброе утро", а также много лет была корреспондентом программы "Время". В этом году программе "Доброе утро" исполнилось 30 лет.

"На Первом канале Елена Миронова проработала многие годы, с неизменной улыбкой желала всем хорошего начала дня. Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность", — пишет телеканал.

Место и время прощания с ведущей станут известны позднее.