Умерла ведущая программы "Доброе утро" Елена Миронова

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Сегодня, 19:01.
Жизнь

После тяжелой болезни скончалась телеведущая Елена Миронова, сообщается на сайте "Первого канала".

Елена Миронова.
Елена Миронова. Фото: Скрин с видео.

Елена Миронова вела передачу "Доброе утро", а также много лет была корреспондентом программы "Время". В этом году программе "Доброе утро" исполнилось 30 лет.

"На Первом канале Елена Миронова проработала многие годы, с неизменной улыбкой желала всем хорошего начала дня. Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность", — пишет телеканал.

Место и время прощания с ведущей станут известны позднее.

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