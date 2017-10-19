Умная алтайская лошадь сбросила со спины своего похитителя

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, рубцовчанин договорился со своим знакомым из села Сросты о краже лошадей с фермы, где тот работал сторожем. Как только стемнело, они проникли на территорию хозяйства, отвязали трех коней, оседлали их и скрылись с ними в лесу. Одного их похитителей лошадь сбросила и убежала.

Утром хозяин сообщил об исчезновении животных в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно вычислили конокрадов и начали их поиск. Вскоре подозреваемых задержали. Двоих похищенных коней нашли привязанными в лесополосе в Рубцовском районе, третий был обнаружен недалеко от фермы.

Сумма потенциального ущерба составила 225 тысяч рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.