Умная алтайская лошадь сбросила со спины своего похитителя

Полицейские Егорьевского района задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже коней. Одна из лошадей сбросила своего похитителя.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, рубцовчанин договорился со своим знакомым из села Сросты о краже лошадей с фермы, где тот работал сторожем. Как только стемнело, они проникли на территорию хозяйства, отвязали трех коней, оседлали их и скрылись с ними в лесу. Одного их похитителей лошадь сбросила и убежала.
Утром хозяин сообщил об исчезновении животных в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно вычислили конокрадов и начали их поиск. Вскоре подозреваемых задержали. Двоих похищенных коней нашли привязанными в лесополосе в Рубцовском районе, третий был обнаружен недалеко от фермы.
Сумма потенциального ущерба составила 225 тысяч рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.
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