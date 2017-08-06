Уморительные лайфхаки от чудаков, способных найти выход из любой ситуации

Лайфхак – слово от английского life hacking, сообщает нам Википедия. На сленге это означает маленькую хитрость, "народную мудрость" или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым время. В жизни такие лайфхаки иногда на вес золота. Смотрим, запоминаем, учимся!

Уморительные лайфхаки. Фото: novate.ru. Уморительные лайфхаки. Фото: novate.ru. Уморительные лайфхаки. Фото: novate.ru. Уморительные лайфхаки. Фото: novate.ru. Уморительные лайфхаки. Фото: novate.ru. Уморительные лайфхаки. Фото: novate.ru. Уморительные лайфхаки. Фото: novate.ru. Уморительные лайфхаки. Фото: novate.ru. Уморительные лайфхаки. Фото: novate.ru. Уморительные лайфхаки. Фото: novate.ru. Уморительные лайфхаки. Фото: novate.ru. Уморительные лайфхаки. Фото: novate.ru. Уморительные лайфхаки. Фото: novate.ru. Уморительные лайфхаки. Фото: novate.ru. Уморительные лайфхаки. Фото: novate.ru. Уморительные лайфхаки. Фото: novate.ru. Уморительные лайфхаки. Фото: novate.ru. Источник.