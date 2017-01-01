Уникальный "Деревенский дворик" — жителям Новоалтайска

902
Сегодня, 08:02.
Новости компаний

2017 год объявлен годом экологии, поэтому открытие в Новоалтайске эко-ярмарки фермерских продуктов будет очень символичным и знаковым событием для жителей города и гостей. На площадке первого этажа торгового центра "Альфа" в городе Новоалтайске по адресу: ул. Деповская, 17, как раз и разместится эко-ярмарка нового формата. Открытие состоится уже в марте!

"Деревенский дворик". Фото: архив компании "Инвест-Ритейл".
"Деревенский дворик". Фото: архив компании "Инвест-Ритейл".
Входная группа. Фото: архив компании "Инвест-Ритейл".
Зона оборудовая для мясных отделов. Фото: архив компании "Инвест-Ритейл".
Торговые ряды. Фото: архив компании "Инвест-Ритейл".

Самыми главными преимуществами эко-ярмарки станут полностью оборудованные торговые места с охлаждаемыми столами для свежего мяса, комфортный микроклимат в зоне самого рынка как для покупателей, так и для арендаторов (тепло зимой и прохладно летом), активная рекламная поддержка, по-домашнему уютный интерьер.

Концепцией самой эко-ярмарки и заполнением занимается брокерская компания "Инвест-Ритейл", над созданием интерьера работал дизайнер Лесковец Денис.

Наталья Есипова,
директор компании "Инвест-Ритейл":

В основе "Деревенского дворика" лежит идея создания эко-ярмарки нового поколения, построенная на принципах высокой технологичности, социальной значимости и делового партнерства с фермерами. Было важно, что собственники здания поддержали именно этот проект при реконцепции торгового центра. Это будет первый в Новоалтайске уникальный формат, который сочетает в себе эко-ярмарку и торговый центр с продовольственными товарами. И все это будет в одном пространстве торгового центра.

На эко-ярмарке найдется разнообразие фермерских натуральных продуктов, большой выбор молочной продукции, вас удивит изобилие морепродуктов, вяленой и копченой рыбы. Сладкоежкам предложат большой выбор кондитерских изделий, а частная пекарня порадует всех свежей выпечкой. "Деревенский дворик" ждет вас!

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новости партнеров
Loading...