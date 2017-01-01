Уникальный "Деревенский дворик" — жителям Новоалтайска

"Деревенский дворик". Фото: архив компании "Инвест-Ритейл". "Деревенский дворик". Фото: архив компании "Инвест-Ритейл". Входная группа. Фото: архив компании "Инвест-Ритейл". Зона оборудовая для мясных отделов. Фото: архив компании "Инвест-Ритейл". Торговые ряды. Фото: архив компании "Инвест-Ритейл".

Самыми главными преимуществами эко-ярмарки станут полностью оборудованные торговые места с охлаждаемыми столами для свежего мяса, комфортный микроклимат в зоне самого рынка как для покупателей, так и для арендаторов (тепло зимой и прохладно летом), активная рекламная поддержка, по-домашнему уютный интерьер.

Концепцией самой эко-ярмарки и заполнением занимается брокерская компания "Инвест-Ритейл", над созданием интерьера работал дизайнер Лесковец Денис.

Наталья Есипова,

директор компании "Инвест-Ритейл":

В основе "Деревенского дворика" лежит идея создания эко-ярмарки нового поколения, построенная на принципах высокой технологичности, социальной значимости и делового партнерства с фермерами. Было важно, что собственники здания поддержали именно этот проект при реконцепции торгового центра. Это будет первый в Новоалтайске уникальный формат, который сочетает в себе эко-ярмарку и торговый центр с продовольственными товарами. И все это будет в одном пространстве торгового центра.

На эко-ярмарке найдется разнообразие фермерских натуральных продуктов, большой выбор молочной продукции, вас удивит изобилие морепродуктов, вяленой и копченой рыбы. Сладкоежкам предложат большой выбор кондитерских изделий, а частная пекарня порадует всех свежей выпечкой. "Деревенский дворик" ждет вас!