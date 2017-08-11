Унитаз "помог" поймать американским полицейским вора

Найденная в неспущенном унитазе улика выдала вора, совершившего квартирную кражу в Лос-Анджелесе, пишет Lenta.ru.
В октября 2016 года злоумышленник взломал частный дом. Он проник внутрь, воспользовался туалетом, но забыл спустить унитаз. Следователи нашли его экскременты и отправили на экспертизу.
Полученные таким образом образцы ДНК привели полицию к 42-летнему Эндрю Дженсену. Он уже имел проблемы с законом, поэтому информация о его ДНК хранилась в базе данных ФБР.
"Большинство не предполагает или не знает, что ДНК можно получить не только из волос и слюны, — объяснил детектив Тим Ломан из офиса шерифа округа Вентура. — А мы ищем любые улики, которые мог оставить преступник. Выкуренная сигарета, брошенная банка — мы анализируем все".
Дженсена арестовали по подозрению в краже со взломом.
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